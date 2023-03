Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der PI Aurich/Wittmund für Sonntag, 05.03.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich

Auf frischer Tat beim Ladendiebstahl erwischt - Am Samstagnachmittag wurde in einem Verbrauchermarkt an der Wallinghausener Straße ein Mann beim Diebstahl von mehreren Flaschen Alkohol beobachtet. Der Mann verließ das Geschäft durch den Kassenbereich, wurde dort vom Personal angesprochen und flüchtete schließlich mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich

Nach Streitigkeiten verletzt - Ebenfalls am Samstagnachmittag kam es in einer Wohnung im Taybeerweg zu einer Streitigkeit zwischen einem 32-jährigen Auricher und einer 25-jährigen Auricherin. Im Zuge des Streits schlug die Frau dem Mann eine Tasse auf den Kopf und verletzte ihn so, dass er mit einem Rettungswagen ins Auricher Krankenhaus gebracht werden musste. Auf die Frau wartet nun ein Strafverfahren.

Aurich

Fenster eingeschlagen und geflüchtet - Am späten Samstagabend schlugen mehrere Täter ein Fenster im Eingangsbereich einer Wohnanlage an der Kirchdorfer Straße ein und flüchten in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 melden.

Südbroomkerland

Kennzeichen abgerissen und entwendet - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter von einem Pkw, welcher im Entenweg in Moordorf geparkt stand, das hintere Kennzeichen samt Halterung abgerissen und entwendet. Strafanzeige wurde durch den Geschädigten erstattet. Zeugen werden auch hier gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Wiesmoor

Unbefugt das Grundstück betreten und den Eigentümer bedroht - Am Samstagvormittag betrat ein 60-jähriger aus Großefehn ein unbebautes Privatgrundstück in der Straße Am Ottermeer, um dort wildlebende Tiere zu füttern. Trotz mehrfacher Aufforderungen des 52-jährigen Eigentümers, das Grundstück zu verlassen, hielt er sich weiterhin dort auf und bedrohte den Eigentümer zusätzlich. Es wurden Strafverfahren gegen den Großefehntjer eingeleitet.

Wiesmoor

Auf Nachbarschaftsfest geschlagen und beleidigt - Auf einem nachbarschaftsfest in der Enzianstraße kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Wiesmoorer und einer 24-jährigen Wiesmoorerin. Im Verlaufe des Streits schlug der 42-Jährige der Frau mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht und beleidigte sie. Der Wiesmoorer muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Wiesmoor

Handgemenge nach unbefugtem Betreten einer Wohnung - Am Samstagvormittag betrat ein 85-jähriger Wiesmoorer in der Hauptstraße die Wohnung der 61-jährigen Wohnungsinhaberin. Als die Wohnungsnehmerin ihn aufforderte, die Wohnung zu verlassen, habe der Mann die Frau geschubst und verletzt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte.

Verkehrsgeschehen

Aurich

Ohne Versicherung mit Roller unterwegs - Am Samstagmittag wurde ein 36-jähriger Ihlower mit seinem Kleinkraftrad im Stadtgebiet Aurich von der Polizei kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass das Kleinkraftrad nicht versichert war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Südbrookmerland

Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht - Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 12:00 und 15:00 Uhr, auf einem Parkplatz am Koppelweg in Victorbur, beim Ausparken zu einer Beschädigung eines dort geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden

Bei Kellereinbruch geschnappt - Am späten Samstagabend gegen 23:15 Uhr brach ein 38-jähriger Mann aus Norden in einen Keller im Warfenweg in Norden ein. Dabei wurde er von einem Anwohner beobachtet. Die beiden Söhne des Anwohners stellten den Täter noch vor Ort und brachten ihn direkt selbst zur Polizeiwache des PK Norden. Dort wurde der Sachverhalt aufgenommen. Der Täter räumte auch gegenüber der Polizei die Tat ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsgeschehen

Norden

Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet - Am Samstagnachmittag um 16:20 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann aus Norden mit seinem PKW Audi auf der Wurzeldeicher Straße in Norden. Etwa in Höhe des Woldeweges bzw. der Neuwesteeler Straße kam er von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Noch bevor die Polizei vor Ort war, wurde das Fahrzeug selbstständig aus dem Graben gezogen und die Unfallörtlichkeit unerlaubt verlassen. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Unfallverursacher zeitnah durch Polizeibeamte angetroffen werden. Bei der folgenden Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Wittmund

Betrunken Auto gefahren - Die Polizei kontrollierte in der Nacht zum Sonntag in Wittmund einen Autofahrer. Der 59-jährige Mann aus Wiesmoor fuhr gegen 3 Uhr mit seinem Hyundai auf der Auricher Straße. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Friedeburg

Unfallflucht - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in Friedeburg. Ein 21-jähriger Mann aus Wilhelmshaven fuhr mit seinem Citroen Jumper gegen 18:30 Uhr auf dem Galgenweg. Dort kam ihm ein silberner VW Bulli entgegen. Während des Vorbeifahrens stießen die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer des VW Bullis fuhr anschließend weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell