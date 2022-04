POL-KA: (KA) Philippsburg - Trächtiges Reh gewildert - Polizei sucht Zeugen

Bretten (ots) - Unbekannte Täter brachen am Wochenende in Bretten sowie in Kürnbach in drei Schulen ein. Große Beute machten sie allerdings wohl nicht. Am Sonntag zwischen 23.00 Uhr und 23.20 Uhr wurde am Edith-Stein-Gymnasium im Brettener Breitenbachweg eine Hintertür eingeschlagen. Eine aufmerksame Zeugin hatte dort drei verdächtige Personen festgestellt und ...

