POL-AUR: Wittmund - Autos frontal kollidiert

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Aurich - Pedelec-Fahrer nach Unfall geflüchtet Nach einem Verkehrsunfall in der Julianenburger Straße in Aurich ist am Mittwoch ein Pedelec-Fahrer unerlaubt geflüchtet. Eine 50 Jahre alte Fußgängerin war gegen 7.35 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Fischteichweg ...

mehr