Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Aurich - Pedelec-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall in der Julianenburger Straße in Aurich ist am Mittwoch ein Pedelec-Fahrer unerlaubt geflüchtet. Eine 50 Jahre alte Fußgängerin war gegen 7.35 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Fischteichweg unterwegs, als ihr ein Unbekannter auf einem Pedelec entgegenkam und mit ihr zusammenstieß. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Pedelec fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Aurich - Berauscht gefahren

Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagabend in Aurich gestoppt. Der 20-Jährige wurde gegen 21.50 Uhr im Extumer Weg von den Beamten angehalten und kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 20-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich-Popens - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Popens verletzt worden. Auf der Hans-Böckler-Straße war gegen 7.45 Uhr ein 52-jähriger VW-Fahrer unterwegs und wollte auf die Popenser Straße fahren. Nach ersten Erkenntnissen setzte er plötzlich zurück und stieß hinter sich mit einer 32-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt.

