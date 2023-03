POL-AUR: Wittmund - Ohne Versicherung unterwegs/Neuschoo - Unfall mit fünf Beteiligten

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Großefehn - Diebstahl aus Pkw In Großefehn hat es einen Diebstahl gegeben. In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, öffneten unbekannte Täter ein Auto und entwendeten persönliche Gegenstände. Der schwarze VW Polo stand zum Tatzeitpunkt auf einem Grundstück in der Straße Müllers Kamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der ...

mehr