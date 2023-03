Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fußgängerin schwer verletzt

Aurich-Schirum - Jugendlicher auf Leichtkraftrad bei Unfall verletzt

Norden - Schulbus in Graben geraten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fußgängerin schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Haxtum verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen rangierte ein 71 Jahre alter Mazda-Fahrer gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz an der Oldersumer Straße. Beim Rückwärtsfahren übersah er hinter seinem Auto offenbar eine 87-jährige Fußgängerin. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt.

Aurich-Schirum - Jugendlicher auf Leichtkraftrad bei Unfall verletzt

In Aurich-Schirum hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall auf der Leerer Landstraße (Bundesstraße 72) ereignet. Gegen 18.20 Uhr fuhr eine 76 Jahre alte Frau mit einem Leichtkraftrad auf der Bundesstraße und wollte an einer Kreuzung nach links in den Middelburger Weg abbiegen. Hierbei nahm sie nach ersten Erkenntnissen einem entgegenkommenden 17-Jährigen auf einem Leichtkraftrad die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der 17-Jährige wurde durch den Aufprall gegen einen Mercedes hinter der Kradfahrerin geschleudert und verletzt. Es waren der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde er mittelschwer verletzt.

Norden - Schulbus in Graben geraten

In Norden ist am Freitagmorgen ein Schulbus in einen Graben geraten. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Schulbusses gegen 7.35 Uhr im Ortsteil Neuwesteel unterwegs. Beim Wenden an der Ecke Königsweg / Schulweg rutschte er mit dem Heck rückwärts in einen Graben. Der Fahrer und die 15 Kinder, die mit im Bus waren, blieben unverletzt. Der Bus musste jedoch von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell