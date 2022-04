Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Fast 2,5 Tonnen Mörtel in Heinbockel entwendet, Baggerschaufel in Harsefeld erbeutet, Fahrradcomputer von drei abgestellten Rädern in der Stader Fußgängerzone entwendet

Stade (ots)

1. Fast 2,5 Tonnen Mörtel in Heinbockel entwendet

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagmorgen, 07:00 h und Samstagmorgen, 07:40 h in Heinbockel in der Straße Brahmbusch von einem dortigen Neubaugrundstück insgesamt 96 Säcke mit je 25 kg Putz- und Mauermörtel entwendet und abtransportiert. Aufgrund des Gewichts von ca. 2.400 kg müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

2. Baggerschaufel in Harsefeld erbeutet

Unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12:00 h und Montagmorgen, 08:00 h in Harsefeld in der Buxtehuder Straße eine dortige Baustelle betreten und mit einem Wagenheber den Arm eines dort abgestellten Baggers angehoben.

Anschließend gelang es die darunter befindliche Baggerschaufel zu entwenden und abzutransportieren.

Der Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 350 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter 04167-699240.

3. Fahrradcomputer von drei abgestellten Rädern in der Stader Fußgängerzone entwendet

Am Montagabend zwischen 19:00 h und 19:15 h hat ein bisher unbekannter Täter in der Stader Innenstadt in der Fußgängerzone Hökerstraße von drei dort kurzfristig abgestellten Fahrrädern die Fahrradcomputer abmontiert und mitgenommen. Bei einem vierten Rad blieb es beim Versuch.

Der angerichtete Schaden wird hier auf ca. 350 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell