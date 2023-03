Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom Samstag, 04.03.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Westgaster Weg in Aurich zu einem Geldbörsendiebstahl aus einem Pkw. Ein unbekannter Täter hatte eine Scheibe eines schwarzen Hyundai Getz eingeschlagen und die im Pkw liegende Geldbörse entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 entgegen.

Aurich - Pkw zerkratzt

Am Freitagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, zerkratzte ein bisher unbekannter Täter den Lack eines blauen Peugeot 208. Dieser stand im Tatzeitraum im Südeweg in Aurich. Auch hier werden Hinweise von der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 entgegengenommen.

Wiesmoor - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verunstalteten bisher unbekannte Täter die Fassade der KGS Wiesmoor in der Schulstraße mit Graffiti. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 oder der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - ohne Versicherung unterwegs

Am Freitagmittag wurde in Südbrookmerland auf der Auricher Straße ein Pkw von der Polizei kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der aus Emden stammende 21-jährige Fahrzeugführer den Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl für diesen keine Haftpflichtversicherung mehr besteht. Ein dementsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

- keine Presserelevanten Ereignisse

Sonstiges

Norden - Kellerbrand

Am heutigen Samstag wurde um 04:51 Uhr durch einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Warfenweg in Norden über den Feuerwehrnotruf ein Kellerbrand mitgeteilt. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte stand das Gebäude erheblich unter Rauch. Durch Feuerwehrkräfte wurden die Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Über die Stadt Norden wurden sie anderweitig untergebracht. Beim derzeitigen Ermittlungsstand wurden sieben Bewohner leicht verletzt und in die UEK Aurich verbracht; Verdacht Rauchgasintoxikation. Die Brandursachenermittlungen dauern weiterhin an. Der Schaden wird auf ca. 100.000,- EUR geschätzt. Das Gebäude ist derzeitig nicht bewohnbar.

Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse

