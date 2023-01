Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung bei Greene

Northeim (ots)

Einbeck OT Greene, Bundesstraße 64 / 70er-Zone, Mittwoch, 11.01.2023, 13.30 - 18.30 Uhr

GREENE (Wol) - Ca. 600 Fahrzeuge gemessen.

Am Mittwoch wurden im Zeitraum von 13.30 - 18.30 Uhr ca. 600 Fahrzeuge im Bereich Greene gemessen. Die Messstelle befand sich auf der Bundesstraße 64 (Gemarkung Greene) in einer 70-er Zone. Gemessen wurde der Verkehr aus Westen kommend in Fahrtrichtung Greene.

Bei der Kontrolle wurden 15 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 114 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell