POL-NOM: Versucht Betrug

Northeim (ots) - Northeim, Lange Lage, Dienstag, 10.01.2023, 11.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Unerlaubt vom Unfallort entfernt. Am Dienstagvormittag kam es in der Straße "Lange Lage" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr die Straße "Lange Lage" in Richtung Hillerser Straße. Beim Vorbeifahren am ordnungsgemäß geparkten Pkw Volvo des 28-jährigen Geschädigten hält der unbekannte Fahrzeugführer zu wenig ...

