Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparkter Pkw beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Lange Lage, Dienstag, 10.01.2023, 11.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Am Dienstagvormittag kam es in der Straße "Lange Lage" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr die Straße "Lange Lage" in Richtung Hillerser Straße. Beim Vorbeifahren am ordnungsgemäß geparkten Pkw Volvo des 28-jährigen Geschädigten hält der unbekannte Fahrzeugführer zu wenig Abstand und beschädigt den Pkw Volvo am linken Außenspiegel. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Am Pkw Volvo entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 7005.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell