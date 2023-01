POL-NOM: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Verkehrszeichen

Northeim (ots) - Hardegsen, Bundesstraße 241 / Landwehr, Dienstag, 10.01.2023, 07.55 Uhr HARDEGSEN (Wol) - Unfall beim Abbiegen. Am Dienstagmorgen um 07.55 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau aus Bad Karlshafen die Bundesstraße 241 aus Uslar in Richtung Hardegsen. An der Straße "Landwehr" bog die 36-Jährige mit einem Toyota nach links ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw ...

mehr