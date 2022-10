Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Festnahme nach gewerbsmäßigem Bandendiebstahl - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Gifhorn (ots)

Vier Männer konnten am Abend des Donnerstags der letzten Woche nach gewerbsmäßigen Ladendiebstählen festgenommen werden. Die Polizei Gifhorn erhielt am frühen Donnerstagnachmittag den Hinweis einer Polizeidienststelle aus Hessen, eine Tätergruppierung halte sich zur Begehung von Ladendiebstählen in Gifhorn auf. Zu den Personen lagen Beschreibungen vor.

Bereits vor diesem Hinweis kam es zu einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt an der Braunschweiger Straße. Ein männlicher Täter entwendete Rasierklingen für mehrere hundert Euro. Er konnte durch die Angestellten des Markts kurzzeitig verfolgt werden, entkam jedoch schließlich.

Ein weiterer Diebstahl, in einem Drogeriemarkt in der Gifhorner Fußgängerzone, wurde etwa eine halbe Stunde später angezeigt. Beamte der Polizei Gifhorn erkannten aufgrund der vorliegenden Beschreibung einen Tatverdächtigen im Nahbereich wieder und konnten diesen nach einer kurzen Verfolgung festnehmen. Im Markt hatte er zuvor Kosmetikartikel entwendet.

Im Verlauf der fortgeführten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich ein weiterer Täter der Gruppierung in einem Markt am Eyßelheideweg aufhalten würde. Zwei Beamte der Polizei Gifhorn konnten den Mann im Markt antreffen und festnehmen. In einer mitgeführten Tüte wurden diverse Packungen mit Rasierklingen aus dem Markt festgestellt.

Wiederum andere Beamte stoppten am frühen Donnerstagabend in Meine einen Ford, der mit zwei männlichen Personen besetzt war. In dem Fahrzeug wurde Diebesgut aus vorherigen Taten und Täterbekleidung gefunden. Die Bekleidung konnte den beiden schon festgenommenen Männern zugeordnet werden. Die beiden Insassen aus dem Ford wurden daraufhin ebenfalls festgenommen.

Die aufgenommenen Ermittlungsverfahren nach bisher fünf Diebstählen in Peine und Gifhorn richten sich nun gegen vier Männer im Alter von 15, 16, 17 und 35 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen Zweifel am Alter der vermeintlich jugendlichen Tatverdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte am Freitag für die Männer vor dem Amtsgericht Gifhorn die Untersuchungshaft. Sie wurde vom Gericht angeordnet. Das Ermittlungsverfahren führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim weiter.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell