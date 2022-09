Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallfahrer beschädigt blauen Audi

Lübbecke (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Tonstraße wurde Donnerstagnachmittag (22.09.) eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Lübbecke gerufen. Vor Ort gab der Fahrzeughalter eines Audi Q 3 an, seinen Wagen gegen 15.15 Uhr entlang der linksseitigen Parkbuchten der Einbahnstraße abgestellt zu haben. Als er rund eine halbe Stunde später sein blaues Fahrzeug wieder aufsuchte, stellte er am hinteren rechten Kotflügel eine frische Beschädigung fest. Der entstandene Schaden wurde auf rund 3.500 Euro taxiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten weißen Fremdlack am Audi sichern. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

