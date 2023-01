Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Klosteracker, Dienstag, 10.01.2023, 08.00 Uhr bis Mittwoch, 11.01.2023, 08.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Zeugen gesucht.

Im Zeitraum von Dienstag, den 10.01. ca. 08.00 Uhr bis Mittwoch, den 11.01.2023, ca. 08.00 Uhr wurden von einem Pkw VW beide amtlichen Kennzeichen gestohlen. Der Pkw war in der Zeit in der Straße Klosteracker in Nörten-Hardenberg geparkt.

Der 48-jährige Geschädigte aus Nörten-Hardenberg konnte keine Täterhinweise geben.

Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg unter 05503 915230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell