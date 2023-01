Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37581 Bad Gandersheim. Zeit: Dienstag, 10.01.2023, 19:25 Uhr. Eine 72-jährige Bad Gandersheimerin erhielt eine SMS, dass das alte Handy ihrer Tochter defekt sei und sie nun ihre neue Nummer einspeichern möge und das danach man per WhatsApp dieses bestätigen soll. Die Anzeigeerstatterin erkannte die Betrugsmasche und vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden Ermittlungen wegen versuchtem Betrug aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

