Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zigarettenautomat Ziel von Einbrecher

Bild-Infos

Download

Gronau (ots)

An Zigaretten oder Bargeld ist ein Einbrecher in der Nacht zum Montag in Gronau nicht gelangt. Hebelversuche mit einem Brecheisen schlugen fehl. Unverrichteter Dinge entfernte sich der Mann. Ein Zeuge beobachtete die Szenerie und beschrieb den schwarz gekleideten Täter wie folgt: circa 1,75 Meter groß mit schmächtiger Statur. Er trug einen Rucksack. Zu dem Geschehen kam es gegen 01.15 Uhr an der Ochtruper Straße. In unmittelbarer Nähe zum Tatort fanden Polizisten ein braunes Fahrrad des Herstellers Vico. Daran befestigt war eine Tasche mit einem weiteren Rucksack, einem Trennschleifer sowie Lebensmitteln. Ob die gefundenen Gegenstände dem Flüchtigen zuzuordnen sind, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell