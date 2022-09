Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - In Garage gekracht

Am Montag verletzte sich eine Frau bei einem Unfall in Laichingen leicht.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrem VW im Starenweg unterwegs. Sie fuhr in Richtung Eythstraße und bog nach links in die Pilcherstraße ab. Aufgrund Unachtsamkeit verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in einen Hofraum. Dort stieß sie gegen ein geschlossenes Garagentor. Ihr VW schob den in der Garage abgestellten Skoda nach vorne gegen die Wand, so dass dieser beschädigt wurde. Anschließend rollte der VW zurück und stieß mit dem Heck leicht gegen einen geparkten Lkw. Der blieb unbeschädigt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos und dem Gebäude auf etwa 9.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei:

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht sind das A und O im Straßenverkehr.

++++1815577

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell