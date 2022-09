Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ladendieb wird renitent

Mit gestohlenen Jacken wollte ein 19-Jähriger am Montag in Heidenheim flüchten.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr befand sich der 19-Jährige in einem Modegeschäft in der Karlstraße. In eine Umkleidekabine nahm er vier Jacken mit. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Der Mann verließ die Umkleidekabine und ging. In der Umkleidekabine blieb lediglich eine Jacke zurück. Zeuginnen versuchten den 19-Jährigen aufzuhalten. Der stieß die Frauen beiseite, warf die Jacken auf den Boden und versuchte zu flüchten. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Weitere Zeugen kamen hinzu und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 19-Jährige kam auf ein Polizeirevier. Das durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Er muss sich nun wegen eines räuberischen Ladendiebstahls verantworten. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/3220) sucht nun den Kunden als Zeugen, der den 19-Jährigen festgehalten hatte.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er habe überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 1813704

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell