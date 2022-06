POL-PDNR: Betzdorf - Parkenden Pkw beschädigt

Hamm (Sieg) (ots) - An 08.06.2022, um 12:48 Uhr, kam es in der Lindenallee in Hamm/Sieg im Innenraum eines mit Gas betriebenen PKW zu einer Verpuffung. Hierbei wurde der Fahrer durch Verbrennungen im Gesicht und an den Armen verletzt. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr Hamm/Sieg abgelöscht werden. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Lindenallee vorübergehend gesperrt werden. Als Ursache ...

