POL-PDPS: Sperrung der Gersbacher Straße nach Verkehrsunfall - ein Leichtverletzter

Sperrung der Gersbacher Straße nach Verkehrsunfall - ein Leichtverletzter

Winzeln

Am Donnerstag, um 10:00 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem A-Klasse Mercedes die Gersbacher Straße in Fahrtrichtung Pirmasens. Wohl aufgrund einer kurzzeitigen körperlichen Schwäche verlor er die Kontrolle über den Pkw, überfuhr eine Verkehrsinsel, wobei zwei Verkehrszeichen beschädigt wurden. Anschließend kollidierte er mit einem geparkten Pkw, der zunächst gegen ein Hoftor geschleudert wurde und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Der Mercedes kam an einer Straßenlaterne auf der linken Gehwegseite zum Stillstand. Die Schäden an den beiden Pkw, dem Hoftor, der beschädigten Fassade, der Straßenlaterne und den beiden Verkehrszeichen summieren sich auf geschätzte 17400 Euro. Die Gersbacher Straße war für circa 2 Stunden voll gesperrt. Der Verursacher wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert.

