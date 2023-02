Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Polizei kündigt Überwachung der verbotswidrigen Umfahrung der Vollsperrung in Rimschweiler an

Zweibrücken (ots)

Zeit: ab sofort

Ort: Zweibrücken-Rimschweiler, Alleeweg und Radweg an der Sperrstelle SV: Durch den Bau eines Fahrbahnteilers am Ortseingang von Rimschweiler (aus Richtung Zweibrücken kommend) ist die Ortsdurchfahrt in Rimschweiler derzeit voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr muss weiträumig umgeleitet werden, was für die motorisierten Verkehrsteilnehmer einen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand bedeutet. Ortskundige benutzen deshalb verbotswidrig eine Abkürzung über den Alleeweg, die aber für den normalen Fahrzeugverkehr nicht freigegeben ist. Wiederum andere fahren mit ihren Kraftfahrzeugen verbotswidrig an der Straßensperrung vorbei auf den Radweg und versuchen so die Sperrung zu umgehen. Während die verbotswidrige Benutzung des Alleewegs für die dortige Wohnbevölkerung belastend und für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule gefährlich ist, birgt das verbotswidrige Befahren des Radwegs neben der Absperrung die Gefahr von Konflikten mit den Verkehrsteilnehmern, die den Radweg berechtigt benutzen. Die Polizei hat beide Problemstellen bereits kontrolliert und weist darauf hin, dass sie dies auch weiterhin tun wird. Wer beim verbotswidrigen Befahren der beiden Stellen angetroffen wird, riskiert ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro. |pizw

