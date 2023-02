Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mir schwerverletztem Senior

Hornbach (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 14.02.2023, 07.20 Uhr

Ort: Hornbach, L 700, Einmündung nach Hornbach SV: Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer, der aus Richtung Hornbach kommend an der Einmündung in die L 700 nach links in diese einbiegen wollte, übersah einen auf der L 700 aus Richtung Zweibrücken herannahenden Sattelschlepper mit Ziel Frankreich, der von einem 44-Jährigen gesteuert wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der 84-Jährige erheblich, nach erster Einschätzung glücklicherweise aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro, am Sattelschlepper Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die L 700 eine Zeitlang voll gesperrt und der Verkehr über Hornbach umgeleitet werden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell