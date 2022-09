Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Stark alkoholisierter E-Scooter Fahrer bei Unfall verletzt

Saarbrücken (ots)

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, ereignete sich unter Beteiligung eines E-Scooters ein Verkehrsunfall in der Saarbrücker Innenstadt. Der E-Scooter Fahrer, 31 Jahre alt aus Saarbrücken, fuhr von der Richard-Wagner-Straße in die Försterstraße und kam im Kurvenverlauf aufgrund regennasser Fahrbahn sowie erheblicher alkoholischer Beeinflussung zu Fall und prallte gegen einen geparkten Pkw. Der Fahrer trug zudem keinen Helm. Er wurde glücklicherweise durch den Sturz nur leicht verletzt, erlitt Schürfwunden am Kopf, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell