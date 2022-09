Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Donnerstag den 08.09.2022 kam es in der Großblittersdorfer Straße in 66119 Saarbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Motorradfahrer, von denen einer noch eine Sozia mitnahm, fuhren über die Großblittersdorfer Straße in Richtung Frankreich. Aufgrund eines Abbiegers in eine Grundstückseinfahrt verlangsamen die Motorradfahrer ihre Fahrt. Ein dahinterfahrender 51-jähriger Pkw-Fahrer wird durch seine Katze, welche sich in einer Transportbox befindet, abgelenkt und fährt ungebremst auf das Motorrad mit der Sozia auf. Hierdurch wird die 59-jährige Mitfahrerin in die Luft geschleudert und schlägt auf der Fahrbahn auf. Der Fahrer des Motorrads (59) wird ebenfalls auf die Fahrbahn geschleudert. Das Motorrad wird gegen das Motorrad der zweiten Motorradfahrerin (23) geschleudert. Diese wird hierbei leicht verletzt. Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin werden schwer verletzt in Kliniken eingeliefert.

