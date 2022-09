Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Brand im Bürgerpark Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 02.09.2022 kommt es um ca. 14:30 Uhr zur Mitteilung über einen Brand im Bereich der Grünanlagen des Bürgerparks in Saarbrücken. Insgesamt werden durch das Feuer eine Wiesenfläche von ca. 30m² und mehrere darauf befindliche Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand kann durch den schnellen Einsatz der Berufsfeuerwehr Saarbrücken eingedämmt und gegen 15:10 Uhr vollständig gelöscht werden. Polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Feuer vermutlich durch menschliches Handeln verursacht wurde. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und sommerlichen Temperaturen wird hiermit zu einem besonnenen Umgang, insbesondere mit weggeworfenen Zigarettenresten, Glasflaschen oder ähnlichen Gegenständen aufgerufen.

Bei Hinweisen zur Brandentstehung in diesem Zusammenhang bitte bei der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 / 9321 - 233 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell