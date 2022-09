Saarbrücken (ots) - Am gestrigen Donnerstag den 08.09.2022 kam es in der Großblittersdorfer Straße in 66119 Saarbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Motorradfahrer, von denen einer noch eine Sozia mitnahm, fuhren über die Großblittersdorfer Straße in Richtung Frankreich. Aufgrund eines Abbiegers in eine Grundstückseinfahrt verlangsamen die ...

