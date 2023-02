Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Rodalber Straße

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18:30 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen A-Klasse-Mercedes, der in Höhe Rodalber Straße 29 stadteinwärts am Fahrbahnrand geparkt war. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Verursacher stadtauswärts in Richtung Rodalben fuhr und dabei so weit auf die Gegenfahrbahn kam, dass das geparkte Fahrzeug am Außenspiegel und seitlich beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

