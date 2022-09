Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Laster kippt um

Tödliche Verletzungen erlitt ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall auf der A8 bei Dornstadt.

Ulm (ots)

Ein 57-Jähriger war gegen 6.50 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Ulm-West fuhr der Muldenkipper auf dem rechten Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Lkw nach links und fuhr über die drei Fahrstreifen. Am linken Straßenrand stieß der Lkw in eine Betonschutzwand. Das unbeladene Fahrzeug wurde über die Schutzwand geschleudert und streifte dabei eine Schilderbrücke. Der Laster kippte zur Seite und rutschte über die Gegenfahrbahn. Dort trafen Karosserieteile einen in Richtung München fahrenden Lkw und Pkw. In Seitenlage prallte der Muldenkipper frontal gegen einen VW. Der SUV war mit vier Personen besetzt und in Richtung München unterwegs. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Lkw eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Durch den heftigen Aufprall wurden die Insassen des VW schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Bergungsgerät an und richtete den Lkw wieder auf. Ein Abschleppdienst war zur Bergung des Lkw und Pkw im Einsatz. Ebenso war die Autobahnmeisterei vor Ort und mit der Säuberung der Fahrbahn beschäftigt. Neben der Polizei waren Notfallseelsorger im Einsatz. Der Verkehr auf der A8 in Richtung München wurde von der Polizei und Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Merklingen ausgeleitet. Trotzdem gab es einen Rückstau von mehreren Kilometern. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Derzeit ist die A8 in Fahrtrichtung München noch gesperrt. Die Unfallaufnahme ist noch im Gange.

