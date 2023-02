POL-PDPS: Zweibrücken - Verlorener Metallgegenstand auf der Autobahn beschädigt mehrere Pkw

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 18:30 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen A-Klasse-Mercedes, der in Höhe Rodalber Straße 29 stadteinwärts am Fahrbahnrand geparkt war. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Verursacher stadtauswärts in Richtung Rodalben fuhr und dabei so weit auf die Gegenfahrbahn kam, dass das geparkte Fahrzeug am ...

mehr