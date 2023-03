Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Pressemitteilung der PI Aurich für Sonntag, 05.03.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich

Betrunken mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs - Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Fahrradfahrer im Auricher Stadtgebiet von einer Polizeistreife kontrolliert, da dieser ohne sich umzuschauen über einen Kreuzungsbereich gefahren ist. Zum Glück kam in dem Augenblick kein Auto angefahren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nahezu 2 Promille bei dem 43-jährigen Radfahrer aus Aurich fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

