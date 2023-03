Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum/Neßmersiel - Nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Sonntagabend hat es in Neßmersiel einen schweren Unfall gegeben. Ein 67-jähriger Ford-Fahrer fuhr auf der Störtebekerstraße in Richtung Norden. Vor ihm befand sich ein 22-jähriger Radfahrer. Gegen 20.40 Uhr bog der der Fahrradfahrer plötzlich nach links in den Leegeweg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford. Der 22-Jährige zog sich durch die Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

