POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 21.02.2023

Goslar (ots) - Eine 20-jährige Autofahrerin wurde am Montagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 40-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem VW Passat die Ortelsburger Straße und übersah an der Kreuzung Marienburger Straße offensichtlich den vorfahrtberechtigten Audi der 20-jährigen Frau, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Audifahrerin verspürte anschließend leichte Kopfschmerzen, blieb aber ...

