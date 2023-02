Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Autofahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Goslar (ots)

Eine 20-jährige Autofahrerin wurde am Montagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der 40-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem VW Passat die Ortelsburger Straße und übersah an der Kreuzung Marienburger Straße offensichtlich den vorfahrtberechtigten Audi der 20-jährigen Frau, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Audifahrerin verspürte anschließend leichte Kopfschmerzen, blieb aber sonst unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

+++++

Verkehrssicherheitskontrolle

Fünf Bußgeldverfahren sowie 15 Verwarngelder wegen Überschreitung der Geschwindigkeit sowie weitere verkehrsrechtliche Verstöße waren das Ergebnis einer Kontrolle am Montag im Ortsteil Sudmerberg.

Auf der Bundesstraße 498 in Richtung Oker hatte die Polizei Goslar am Montagvormittag, zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr, eine Kontrollstelle eingerichtet.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit in der 50er-Zone betrug 80 Km/h. Weitere Verstöße, wie Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, Nichtanlegen des Gurtes und drei überfällige TÜV-Termine, mussten zudem von den Einsatzkräften geahndet werden.

Überhöhte Geschwindigkeit sowie die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt gehören weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen, weshalb diese Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit fortgeführt werden.

+++++

Seesen

-Ermittlungen nach Brand abgeschlossen

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5443996

Die durch das 1. Fachkommissariat geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Ursache des Brandes vom Abend des 09.02.2023 sind mittlerweile abgeschlossen.

Die Ergebnisse sind an die Staatsanwaltschaft Braunschweig übersandt worden und werden dort im Hinblick auf den weiteren Verfahrensgang bewertet.

Evtl. Rückfragen werden daher ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell