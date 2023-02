POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.02.2023

Goslar (ots) - Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 17.02.2023 PKW unter Alkoholeinfluss geführt Am 16.02.2023, gegen 11.00 Uhr, wurde die Fahrzeugführerin eines PKW in der Nordhäuser Straße, in 38667 Bad Harzburg, verkehrsrechtlich überprüft. Im Rahmen der ersten Feststellungen wurde ein AAK Wert von 0,95 Promille bei der 57jährigen Hannoveranerin ermittelt. Mit diesem Hintergrund wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. ...

