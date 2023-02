Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Bad Harzburg vom 17.02.2023

Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 17.02.2023

PKW unter Alkoholeinfluss geführt

Am 16.02.2023, gegen 11.00 Uhr, wurde die Fahrzeugführerin eines PKW in der Nordhäuser Straße, in 38667 Bad Harzburg, verkehrsrechtlich überprüft. Im Rahmen der ersten Feststellungen wurde ein AAK Wert von 0,95 Promille bei der 57jährigen Hannoveranerin ermittelt. Mit diesem Hintergrund wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Bei der Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Des Weiteren wird bei der 57jährigen ein strafbares Verhalten hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlabunis nach dem Straßenverkehrsgesetz überprüft. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Trunkenheitsfahrt

Am 17.02.2023, gegen 00.16 Uhr, wurde der Führer eines PKW in der Straße "An der Radau", in 38667 Bad Harzburg durch eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariat Bad Harzburg überprüft. Bei dem 36jährigen Mann aus Eberswalde wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,38 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

