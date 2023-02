Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 16.02.2023

Goslar (ots)

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Seesen:

Am 15.02.2023, gegen 15 Uhr, erhielten Beamten des PK Seesen den Auftrag sich in den St.-Hubertus-Weg in Seesen zu begeben, da es hier zu einem sog. "Wohnungseinbruchsdiebstahl" gekommen sei. Die derzeit unbekannte Täterschaft drang vermutlich durch ein Fenster ein. Es wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Tatzeitraum befindet sich zwischen dem 07.02.2023 (07:00 Uhr) und dem 15.02.2023 (02:00 Uhr). Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im o.g. Bereich und Zeitraum machen können.

i.A. Lepa, POK

