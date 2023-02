POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Taschendiebstahl Am Dienstag, 14.02.2023, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Braunschweiger Straße zu einem Taschendiebstahl. Einer 69-jährigen Seesenerin wurde aus der mitgeführten Handtasche die Geldbörse entwendet. Durch die Tat entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 90 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der ...

