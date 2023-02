POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.02.2023

Polizeiinspektion Goslar

Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruchdiebstahl und Computerbetrug

Am 22.10.2022, zwischen 16.50 Uhr und 17:25 Uhr, kam es in Clausthal - Zellerfeld, in der Straße "In den langen Brüchen", zu einem Einbruch in ein Kraftfahrzeug.

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe eines dort abgestellten VW Multivans ein und entwendete aus dem Innenraum u.a. eine EC-Karte.

Unmittelbar danach suchte der Täter die Sparkassenfiliale in Clausthal auf und hob dort einen dreistelligen Eurobetrag ab.

Weitere Versuche scheiterten, da die Karte zeitnah gesperrt wurde.

Die umfangreichen und zeitintensiven Bemühungen des Polizeikommissariats Oberharz führten bislang noch nicht zur Ermittlung des Täters.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Braunschweig und Einholung eines entsprechenden Gerichtsbeschlusses, wenden sich die Ermittler heute mit Fotos des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit.

Diese Fotos zeigen zwar einen "maskierten" Mann an dem Geldautomaten der Sparkasse, jedoch geben eine Reihe von Details Anlass zur Hoffnung, dass sich hiermit konkrete Hinweise auf die Person des Tatverdächtigen ergeben.

Wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Oberharz unter der 05323/941100 zu melden.

-Lüdke, KHK-

