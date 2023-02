Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.02.2023

Goslar (ots)

Taschendiebstahl

Am Dienstag, 14.02.2023, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Braunschweiger Straße zu einem Taschendiebstahl. Einer 69-jährigen Seesenerin wurde aus der mitgeführten Handtasche die Geldbörse entwendet. Durch die Tat entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 90 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

82-jährige Rentnerin zu Boden geschubst

Am 14.02.2023, gegen 13:55 Uhr, kam es im Bereich des Fußweges der Frankfurter Straße in Seesen zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 82-jährigen Seesenerin.

Diese sei, eigenen Angaben zur Folge, auf dem Nachhauseweg von einem Einkauf in der Straße Am Wilhelmsbad gewesen, als ihr eine Frau mit einem Einkaufstrolley entgegengekommen sei.

Obwohl die 82-Jährige dieser Frau ausgewichen sei, um sie vorbeizulassen, sei sie von dieser mit den Worten: "Mach dich weg hier, Alte" angesprochen und gleichzeitig mit der Hüfte geschubst worden. Hierbei sei die Rentnerin zu Boden gestürzt und habe sich Verletzungen an der Hand zugezogen.

Ebenso sei ihr Einkauf auf den Boden gefallen.

Die Tatverdächtige habe sich in der Folge nicht um das am Boden liegende Opfer gekümmert und sei mit ihrem Einkaufstrolley weiter in Richtung Engelader Str. gegangen.

Sie wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 1,60 m groß - hochdeutsche Aussprache - dunkle, lockige Haare - mitgeführter Einkaufstrolley

Nach polizeilicher Aufnahme des Sachverhaltes wurde die Seesenerin zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Goslar verbracht.

Die Polizei Seesen bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise auf die Tatverdächtige geben können, sich unter der 05381/9440 zu melden.

i.A. Weidenfeller, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell