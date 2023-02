Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar, Langelsheim, Liebenburg in der Zeit von Freitag, 10.02.23 12:00 Uhr bis Sonntag, 12.02.23 15:00 Uhr

Goslar / Hahndorf

Unfall mit durchgegangenem Pferd

Am Freitag kam es auf der Kreisstraße in Hahndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pferd und einem in Richtung Liebenburg fahrenden PKW des 55jährigen Fahrzeugführers. Das Pferd stürzte zuvor im nahegelegen Waldgebiet und warf hierbei seine 60jährige Reiterin ab und lief anschließend auf die besagte Kreisstraße. Durch den Zusammenstoß erlitt das Pferd Verletzungen, am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Die Reiterin verblieb unverletzt.

Goslar

Sachbeschädigung an mehreren PKW

In den Morgenstunden des 12.02.2023 meldeten Anwohner des Siemensviertels verdächtigen, von der Straße ausgehenden Lärm. Bei einer Überprüfung konnten diverse Sachbeschädigungen an dort geparkten PKW festgestellt werden. Durch derzeit unbekannte Täter wurden offensichtlich die Scheiben von bisher insgesamt zwölf geparkten Fahrzeugen eingeschlagen. Die Gesamtschadenssumme wird auf mehr als 10.000EUR geschätzt.

