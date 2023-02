POL-GS: Presseberichte des PK Bad Harzburg vom 11.02.2023 bis 12.02.2023; Stand 12:00 Uhr

Goslar (ots) - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus Am Freitag, 10.02.2023, zwischen 12.30 Uhr und 16.10 Uhr, ist es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Seesen gekommen. Hierbei wurde die Terrassentür aufgehebelt und aus dem Wohnhaus wurden mehrere Schmuckgegenstände entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, ...

