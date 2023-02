Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 11.02.2023

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Freitag, 10.02.2023, zwischen 12.30 Uhr und 16.10 Uhr, ist es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Seesen gekommen. Hierbei wurde die Terrassentür aufgehebelt und aus dem Wohnhaus wurden mehrere Schmuckgegenstände entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell