POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 07.02.2023 - 11.02.2023; Stand 12:45 Uhr

Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit vom 07.02.2023, 12:45 Uhr bis zum 09.02.2023, 12:00 Uhr, kommt es im Bereich der Silberbornstraße, in 38667 Bad Harzburg zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Mittels eines Hebelwerkzeuges wird sowohl die Kellertür, wie auch ein auf der Gebäuderückseite befindliches Fenster gewaltsam aufgehebelt. Im Anschluss wird das Haus durch den/ die bislang unbekannten Täter betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Neben Schmuck, Alkohol und einem Fotoapparat wird auch eine Münzsammlung entwendet. Der Gesamtschaden der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

Falscher Handwerker

Am 08.02.2023, gegen 12:00 Uhr, klingelt ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungsklingel einer 81-jährigen Mieterin im Bereich der Anschrift Am Mühlenbach, in 38667 Bad Harzburg. Unter der Angabe diverse Prüfungen ihrer Hausanschlüsse vornehmen zu müssen, gelangt dieser in die Wohnung der Rentnerin und entwendet eine höhere Summe Bargeld.

Zeugen, welche Angaben zu den geschilderten Sachverhalten oder gar Hinweise auf den/ die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

