POL-BI: Wie ist es zu diesem Verkehrsunfall gekommen?

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 29.11.2022, brachen unbekannte Männer in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurze Straße, zwischen der Bökenkampstraße und der Jöllenbecker Straße, ein. Eine Zeugin beschrieb zwei verdächtige Männer. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu den Tätern und dem Tatgeschehen. Der Einbruch ereignete ...

mehr