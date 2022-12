POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Rödinghausen im Kreis Herford

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Lerchenstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 29.11.2022 einen abgestellten Ford Kuga entwendet. Eine Anwohnerin hatte ihren SUV am Montagabend, gegen 17:00 Uhr, vor einer Garage, in Nähe der Einmündung Starenweg, geparkt. Am Dienstagmorgen stand der Ford, der mit einem Keyless-Go-System ausgerüstet war, gegen 05:50 Uhr nicht mehr am Abstellort. Der rote Ford Kuga aus dem Baujahr 2018 trug Bielefelder ...

