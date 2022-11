POL-BI: Erneut SUV gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - Während eines Umzugs bediente sich ein Dieb am Montag, 28.11.2022, an einem kurzzeitig außer Acht gelassenen Leihwagen, der an der Westerfeldstraße abgestellt war. Gegen 17:30 Uhr hatte ein 25-jähriger Bielefelder einen Mercedes Sprinter an einem Wohnhaus an der Einmündung der Beckhausstraße abgestellt. Gemeinsam mit anderen Personen war er damit beschäftigt, den ...

