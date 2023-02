Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Versuchter Einbruch in Kiosk +++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Goslar (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige versuchten offenbar am Sonntagabend, nach 22 Uhr, gewaltsam in einen Kiosk am Goslarer Bahnhof einzudringen. Hierbei wurde die Tür zum Verkaufsraum beschädigt, ein Eindringen gelang jedoch nicht. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

Ein siebenjähriges Kind wurde in der Goslarer Innenstadt bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der Junge wollte am frühen Montagnachmittag die Breite Straße überqueren, hatte aber offenbar nicht auf den herannahenden Audi einer 35-jährigen Frau aus Bad Harzburg geachtet. Die Fahrzeugführerin konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, so dass es zu einem leichten seitlichen Zusammenstoß kam, bei dem ein Rad über einen Fuß des Jungen rollte. Der Siebenjährige wurde zur ambulanten Behandlung dem Klinikum zugeführt.

