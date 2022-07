Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud

Diebstahl aus Supermarktkasse - Die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend, 06.07.2022, hat ein bislang unbekannter Mann in einem Supermarkt eine Kasse aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Anschließend floh er zusammen mit einem möglichen Mittäter zu Fuß vom Tatort. Die betroffene Kassiererin erlitt einen Schock. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich gegen 20.35 Uhr in einem Supermarkt in der Kantstraße. Eine 47-jährige Angestellte des Marktes hielt sich zu diesem Zeitpunkt als einzige Mitarbeiterin im Kassenbereich in der Nähe ihrer zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Kasse auf. Plötzlich gab es einen lauten Knall und ein unbekannter Mann stand hinter der nun geöffneten Kasse. Der Mann entnahm daraus Geld in zurzeit unbekannter Höhe und rannte anschließend aus dem Geschäft. Der Täter flüchtete nach der Tat zu Fuß und wurde noch kurzzeitig von einem anderen Mitarbeiter des Supermarktes verfolgt, bevor dieser ihn schließlich im Bereich des Parkgeländes der Knud-Rasmussen-Straße aus den Augen verlor. Bei den ersten Befragungen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen männlichen Mittäter, mit dem der Haupttäter kurz vor dem Diebstahl den Markt gemeinsam aufgesucht hatte. Auch der mögliche Mittäter hatte sich vor dem Eintreffen des ersten Streifenwagens in unbekannte Richtung entfernt.

Der Mann, der das Geld aus der Kasse entnahm, war ca. 25 Jahre alt und ca. 1,75 m groß. Er hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und schwarze Haare. Er war zur Tatzeit mit einem schwarzen Pullover und einer dunklen Jeans bekleidet, zudem trug er eine schwarze FFP2-Maske. Der zweite Mann, ein möglicher Mittäter, war ebenfalls ca. 25 Jahre alt und ca. 1,65 m groß. Er hatte einen breiten Oberkörper und rasierte schwarze Haare und ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Der Mann war mit einer blauen Jeans und einem dunklen T-Shirt bekleidet.

Die Fahndung nach den beiden Männern mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg.

Der zuständige Ermittler des 3. Polizeirevieres Lübeck sucht nun Zeugen, die die beschriebenen Männer vor oder nach dem Diebstahl gesehen haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier Lübeck unter der Telefonnummer 0451/131-6345 oder per Email an luebeck.prev03@polizei.landsh.de entgegen.

