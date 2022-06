Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Mann von drei Unbekannten attackiert - Zeugen gesucht

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Oberdorfstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 44-Jähriger war zusammen mit einem 56-Jährigen auf dem Nachhauseweg von einem Gaststättenbesuch in der Schaafeckstraße, als sie auf dem Parkplatz bemerkten, dass sich hinter ihnen drei weitere Personen befanden. Nachdem der 44-Jährige alleinbeteiligt gestürzt war, sollen die drei Personen auf den am Boden liegenden eingetreten und -geschlagen haben. Anschließend seien die drei in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 44-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte im Bereich des Gesichts verletzt und in einer Klinik ambulant versorgt.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Drei Männer, alle 20-25 Jahre alt, zwei von schlanker, einer von kräftiger Statur.

Der Polizeiposten Heddesheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sich unter der Rufnummer 06203 / 41443 oder beim Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203 / 9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell